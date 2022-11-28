Вячеслав Володин высказался о суррогатном материнстве

Спикер Государственной Думы России Вячеслав Володин высказал свое мнение относительно суррогатного материнства. В частности, он затронул ситуацию, когда российские женщины вынашивают детей для иностранных семей.

По словам Володина, за последние годы за рубеж было вывезено около 45000 младенцев. Спикер считает, что это нелегальный бизнес, оборот которого превышает 2 млрд евро.

Володин поддерживает инициативу о запрете этой процедуры для иностранных граждан и лиц без гражданства. Предполагается, что соответствующий законопроект Госдума примет уже в ближайшее время.

Rusfact.com