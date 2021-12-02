Матвиенко призвала тщательно планировать поездки в новогодние каникулы

Валентина Матвиенко в своем выступлении высказалась о том, что рекомендует россиянам внимательно отнестись к планированию своих новогодних каникул. По ее словам, многие захотят отдохнуть за границей, однако нестабильная эпидемиологическая ситуация в мире может внести неожиданные и неприятные коррективы.

Матвиенко считает, что вновь может вернуться вопрос о вывозных рейсах для тех россиян, которые все же уедут в за рубеж. Лицам старше 60 лет спикер Совета Федерации рекомендует вообще отказаться от каких-либо путешествий.

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