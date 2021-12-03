Лидер группы «Земляне» подал в суд на Игоря Крутого

Russf Дек 3, 2021 Интересное

Владимир Киселев обратился в суд с иском против известного композитора Игоря Крутого. Размер исковых требований составляет миллион рублей.

Причиной обращения в суд стало заявление Крутого на «Новой волне», в котором он сообщил, что Киселев попытался сорвать мероприятие, организовав подобное в те же даты. Кроме того, по словам Крутого на свое мероприятие Киселев пригласил тех же гостей, которые должны были участвовать в «Новой волне». Слова Крутого Киселев посчитал оскорбительными, вследствие чего обратился в суд.

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