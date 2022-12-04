Эксперты оценили российский рынок одежды

В марте текущего года рынок одежды в России претерпел значительные изменения, связанные с уходом крупнейших мировых брендов из-за введения санкций. Специалисты отмечают, что эта ситуация позволила многим местным производителям выйти на рынок.

Например, в Москве количество местных продавцов, чья продукция представлена в торговых центрах, увеличилось на 20-30%. Также те торговые сети, которые и ранее продавали одежду, воспользовавшись ситуацией, расширили свое присутствие. Эксперты подчеркивают, что некоторые иностранные бренды, которые приостановили свою деятельность, пока не объявили об уходе из России.

Rusfact.com