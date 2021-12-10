В этом году подростки уже смогут привиться от коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о том, что начало прививочной кампании среди детей от 12 до 17 лет планируется уже в этом году. Для подростков разработана вакцина «Спутник М», которая состоит из двух доз, вводимых с промежутком в 21 день.

Для вакцинации лиц старше 15 лет достаточно только их желания, а для детей моложе потребуется согласие родителей. Необходимость вакцинации детей специалисты объясняют тем, что из-за мутации вируса, он стал более опасен для россиян младшего возраста — они стали чаще заражаться.

Rusfact.com