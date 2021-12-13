Владимир Киселев: «Земляне» и фанаты — одна семья

С 1998 года в России существует ежегодная премия «Марка №1», которая показывает, насколько жители нашей страны любят и доверяют определенным брендам. В этом году победителем премии в номинации «За вклад в развитие отечественной музыки Comeback года» стала легендарная группа «Земляне».

Коллектив воссоединился с гитаристом Игорем Романовым и запланировал новые выступления и запись новых песен. Однако, по словам барабанщика Владимира Киселева, никто из членов группы не ожидал такого теплого приема, который устроили коллективу его преданные поклонники. Киселев горячо поблагодарил фанатов, сказав, что именно благодаря им «Земляне» стали обладателем премии. Он подчеркнул единство группы и поклонников, назвав их одной семьей с «Землянами».

Церемония награждения уже состоялась в Государственном Кремлевском дворце. Ее трансляцию можно будет увидеть на канале ТВЦ 7 января.

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