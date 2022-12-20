Автоваз возобновит производство LADA Largus

Russf Дек 20, 2022 Интересное

Президент компании Максим Соколов дал интервью, в котором сообщил о дальнейших планах завода. По его словам, компания несколько раз уходила в простой из-за нехватки комплектующих и трудностей в логистике, однако собирается возобновить производство автомобилей LADA Vesta и LADA Largus в сентябре 2023 года.

Также Соколов отметил, что фирма параллельно работает над созданием новых моделей. Он подчеркнул, что среди разработок есть и отечественный электромобиль. Его основным отличием от моделей других марок будет являться то, что он будет собираться локально, то есть не будет требовать крупноузловой сборки.

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