Автоваз возобновит производство LADA Largus

Президент компании Максим Соколов дал интервью, в котором сообщил о дальнейших планах завода. По его словам, компания несколько раз уходила в простой из-за нехватки комплектующих и трудностей в логистике, однако собирается возобновить производство автомобилей LADA Vesta и LADA Largus в сентябре 2023 года.

Также Соколов отметил, что фирма параллельно работает над созданием новых моделей. Он подчеркнул, что среди разработок есть и отечественный электромобиль. Его основным отличием от моделей других марок будет являться то, что он будет собираться локально, то есть не будет требовать крупноузловой сборки.

Rusfact.com