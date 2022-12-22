Греция закрыла воздушное пространство для Белоруссии

Греческие власти приняли решение ограничить возможность белорусских воздушных судов передвигаться в небе над Грецией. Кроме того, белорусские самолеты теперь не могут приземляться на территории Греции и взлетать с нее. Однако в данной мере предусмотрено исключение в случае аварийных ситуаций, а также для гуманитарных и санитарных бортов.

Кроме того, греческие самолеты не будут использовать небо над Белоруссией и совершать рейсы в Минск и из него. Но также будут учитываться ситуации, когда использование неба над Белоруссией «считается необходимым для обеспечения безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств».

Rusfact.com