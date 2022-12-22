Специалисты определили, какие профессии чаще сталкиваются со стрессом

Представители компании «Группа Ренессанс Страхование» совместно с исследовательским центром «Зарплата.ру» провели опрос среди россиян на тему того, работники каких профессий чаще сталкиваются со стрессом и профессиональным выгоранием. Исследование показало, что наиболее подвержены выгоранию люди, имеющие творческие специальности.

Также часто сталкиваются со стрессом финансисты, экономисты и медицинские работники. Большинство работодателей, принявших участие в опросе, пояснили, что помогают своим сотрудникам: проводят беседы с ними и дают дополнительные дни для отдыха. Кроме того, в некоторых компаниях работает корпоративный психолог.

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