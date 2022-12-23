Марсоход зафиксировал пылевой вихрь

Марсоход Perseverance, работающий на «огненной планете», впервые в истории смог записать звуки пылевого вихря. Сообщается, что это удалось сделать благодаря тому, что вихрь проходил через ту точку, на которой находится станция.

Кроме звука также удалось зафиксировать его изображение. По оценкам специалистов, пылевой вихрь имел высоту около 120 м, а диаметр – около 25 м. Также эксперты смогли высчитать приблизительную скорость вихря – 5 м/с. Считается, что для Марса пылевой вихрь – это частое явление.

Rusfact.com