Юристы дали рекомендации, как не надо вести себя с телефонными мошенниками

Схемы телефонного мошенничества в настоящее время являются очень распространенными. Преступники звонят россиянам и под разными предлогами выманивают у них денежные средства. Однако многие уже научились распознавать мошенников и в ответ начинают с ними шутить.

Юристы предупреждают, что это не самая правильная манера поведения. В результате мошенники могут использовать номер гражданина как подставной для обзвона других жертв. Тогда велика вероятность, что на гражданина, чей номер был указан, будут жаловаться другие люди, обращаясь в полицию.

Rusfact.com