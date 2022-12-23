Юристы дали рекомендации, как не надо вести себя с телефонными мошенниками

Russf Дек 23, 2022 Интересное

Схемы телефонного мошенничества в настоящее время являются очень распространенными. Преступники звонят россиянам и под разными предлогами выманивают у них денежные средства. Однако многие уже научились распознавать мошенников и в ответ начинают с ними шутить.

Юристы предупреждают, что это не самая правильная манера поведения. В результате мошенники могут использовать номер гражданина как подставной для обзвона других жертв. Тогда велика вероятность, что на гражданина, чей номер был указан, будут жаловаться другие люди, обращаясь в полицию.

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