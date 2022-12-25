Социальный фонд сохранит сроки выплат пособий

С 1 января в России заработает новая структура, объединяющая в себе Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Он будет называться Социальным фондом.

Руководитель новой организации сообщил, что слияние направлено на ускорение и упрощение работы фондов. По его словам, сроки выплат сохранятся. Он уточнил, что граждане России не ощутят негативных последствий от слияния организаций. Прием посетителей Социальный фонд начнет с 9 января. Адреса клиентских служб уже появились на сайте Пенсионного фонда.

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