Социальный фонд сохранит сроки выплат пособий

Russf Дек 25, 2022 Интересное

С 1 января в России заработает новая структура, объединяющая в себе Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Он будет называться Социальным фондом.

Руководитель новой организации сообщил, что слияние направлено на ускорение и упрощение работы фондов. По его словам, сроки выплат сохранятся. Он уточнил, что граждане России не ощутят негативных последствий от слияния организаций. Прием посетителей Социальный фонд начнет с 9 января. Адреса клиентских служб уже появились на сайте Пенсионного фонда.

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