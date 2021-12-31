В ближайшие годы в России начнется серийное производство электромобилей

Russf Дек 31, 2021 Интересное

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что в 2022-2023 годах планируется начать серийное производство легковых электромобилей в России. В целях повышения интереса россиян к электромобилям будут разработаны меры поддержки проекта.

В частности, на покупку легковых электромобилей будет предоставляться льготное кредитование со скидкой в 25%. При этом отмечается, что сумма скидки не должна будет превышать 625 000 рублей. Также чиновник заявил о планах по выпуску автомобилей на водородном топливе, которые должны реализоваться к 2024 году.

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