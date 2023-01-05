Россияне смогут получать бесплатную медицинскую помощь

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому утверждается программа государственных гарантий в вопросе оказания бесплатной медицинской помощи для российских граждан. Сообщается, что программа будет работать в течение 2023 года, а также планируется ее продолжение на 2024-2025 годы.

Подписанное постановление дает россиянам возможность и дальше пользоваться бесплатной медицинской помощью, которая может включать в себя и высокотехнологическую. Также действие программы распространяется на развитие медицинской реабилитации.

Rusfact.com