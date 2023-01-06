В некоторых субъектах РФ прогнозируют аномальные морозы

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в ближайшее время в некоторых регионах России ожидается аномальное похолодание. Столбик термометра опустится до критически низких значений. Остаток новогодних каникул будет сопровождаться сильными морозами не только в северных и сибирских регионах.

В Ненецком автономном округе ожидается до -37 градусов, в Коми – до -39, в Вологодской области – до -33 градусов. Более теплая погода будет в Карелии – до -26 градусов и в Санкт-Петербурге – до -25 градусов.

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