Жители Германии высказались по поводу нового газопровода

Russf Янв 7, 2022 Интересное

Данные социологического опроса, проведенного среди жителей ФРГ, говорят о том, что большинство их выступает за поддержку газопровода «Северный поток – 2». В целом, число граждан, высказавшихся в поддержку газопровода, составило 60% респондентов.

Примечательно, что среди сторонников партии «Зеленых» количество таких респондентов меньше, чем среди сторонников правой партии. Также разное соотношение отмечается и по географическому признаку: на востоке страны поддерживающих газопровод больше, чем на западе.

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