Данные социологического опроса, проведенного среди жителей ФРГ, говорят о том, что большинство их выступает за поддержку газопровода «Северный поток – 2». В целом, число граждан, высказавшихся в поддержку газопровода, составило 60% респондентов.

Примечательно, что среди сторонников партии «Зеленых» количество таких респондентов меньше, чем среди сторонников правой партии. Также разное соотношение отмечается и по географическому признаку: на востоке страны поддерживающих газопровод больше, чем на западе.

Rusfact.com