Актер Стивен Янг рассказывает о разработке второго сезона «Непобедимого»

Иван Янв 7, 2022 Общество

Работа над проектом начнется в ближайшее время, пишет irkutsktop.ru. Актер Стивен Янг рассказал о разработке второго сезона «Непобедимого». Он отметил, что работа над ним начнется в ближайшее время. Об этом Ян рассказал в интервью Collider.

Мы еще не начали, но я знаю, что это произойдет в ближайшее время. Я пару раз разговаривал с Робертом Киркманом, он очень воодушевлен предстоящей работой и считает, что второй сезон будет даже лучше первого.

Я не сомневаюсь в этом Актер добавил, что в восторге от проекта и с нетерпением ждет начала работы над продолжением. Напомним, премьера первого сезона «Непобедимого» стартовала в марте 2021 года на Amazon Prime.

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