Раскрыта причина смерти бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Воскобоевой

Еще одна бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Николь Кузнецова раскрыла причину смерти своей коллеги по шоу Дарии Воскобоевой. По ее словам, девушка умерла после продолжительной болезни.

«Ты боролась до последнего», — написала Кузнецова в соцсети Instagram.

Также она добавила хештег #ракдурак, что указывает на то, что причиной смерти Воскобоевой стало онкологическое заболевание.

Воскобоева принимала участие в 17-м сезоне «Битвы экстрасенсов», где прошла в финал и заняла четвертое место. Она скончалась в Москве вечером 6 января. Первым об этом сообщил другой участник шоу Антон Мамон. По его словам, он очень уважал погибшую и опечален ее смертью, отметив, что Дария была прекрасным человеком.

Накануне смерти Дария с другими экстрасенсами Кристиной Синдаловской и Александрой Бересневой планировала провести рождественскую встречу, но затем мероприятие было отменено. Подробностей Воскобоева не рассказала, но написала, что это произошло по личным обстоятельствам.



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