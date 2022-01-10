Наука изучает возможность бесполого размножения

Бесполое размножение, которое называется в науке партеногенезом, — это реальное явление, которое подтверждается фактами и наблюдениями. При партеногенезе эмбрион формируется из неоплодотворенной яйцеклетки. Такие случаи встречаются среди животных.

Например, в науке описан случай размножения зебровой акулы в австралийском аквариуме — в 2016 году самка перешла к однополому размножению в отсутствие самца. Аналогичные случаи были выявлены среди питонов и птиц. Ученые предполагают, что теоретически такой вид размножения может иметь место и у людей.

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