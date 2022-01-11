Стихийная свалка вновь появилась в Советском микрорайоне Саяногорска после новогодних праздников

Prohor Янв 11, 2022 Происшествия

И вот опять. Упаковки от продуктов, пустые бутылки, бытовые отходы… А ведь буквально перед новогодними праздниками на этом самом месте, напротив женской консультации в Советском микрорайоне, сотрудники КБО убрали стихийную свалку. Вымели территорию дочиста. Вывезли более 2 кубометров мусора. Но за время каникул она, силами жителей, вновь превратилась в отхожее место. И это при том, что буквально в 30 метрах установлена контейнерная площадка.
Уже завтра специалисты Комбината вновь очистят этот участок от мусора. При этом хочется напомнить нерадивым жителям, что за нарушение правил благоустройства, куда входит и замусоривание территории города, полагается административный штраф.
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