Таиланд снова ввел ковидные ограничения для туристов

Власти Таиланда вернулись к ограничительным мерам по коронавирусу, которые были отменены в октябре прошлого года. Теперь при пересечении границы требуется предъявить сертификат о прохождении полного курса вакцинации. В том случае, если такого документа нет, требуется письменно обосновать отказ от прививок.

Сообщается, что мера оказалась вынужденной на фоне отмены Китаем всех ограничений, несмотря на рост заболеваемости коронавирусом. Предполагается, что требование будет действовать как минимум до конца января.

Rusfact.com