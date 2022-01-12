Эксперты прогнозируют рост ключевой ставки

Russf Янв 12, 2022 Интересное

Специалисты в сфере финансов предполагают два сценария развития событий на текущий год. Согласно первому варианту, ключевая ставка поднимется до 9% в первом квартале 2022 года, однако к концу года она может опуститься до 8,25%.

По другому варианту ставка в конце 2022 года предполагается на уровне 9,25%. Также эксперты констатируют, что уровень инфляции продолжает расти, несмотря на изменение кредитной политики государства, следствием которой явилось уменьшение количества кредитов, выдаваемых россиянам.

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