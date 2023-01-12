Специалисты назвали три вредных белых продукта

По словам диетологов, три продукта белого цвета, широко известные россиянам, могут оказывать значительное вредное влияние на организм. Речь идет о поваренной соли, сахаре, а также белом мясе.

Поваренная соль может быть опасна при чрезмерном употреблении тем, что она закупоривает сосуды и повышает давление. Кроме того, любители соленой пищи нередко имеют серьезные проблемы с почками.

Белый сахар способствует развитию ожирения и сахарного диабета. Белое мясо оказывает негативное влияние на состав крови, повышая уровень липидов в ней. Более того, белое мясо может стать причиной появления лишнего веса.

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