ЕС продолжит установление «потолка» цен на нефтепродукты

В декабре решением ЕС была установлена максимальная цена на российскую нефть, по которой может осуществляться ее покупка странами Европы, а также транспортировка их судами. Однако данное направление санкций ждет продолжение в феврале этого года.

Предполагается, что страны, входящие в группу G7, утвердят различные предельные цены на две категории нефтепродуктов. Имеется в виду разделение на товары, продаваемые со скидкой, и на те, что торгуются с премией. Однако в настоящее время конкретные цифры пока не называются.

Rusfact.com