ЕС продолжит установление «потолка» цен на нефтепродукты

Russf Янв 12, 2023 Интересное

В декабре решением ЕС была установлена максимальная цена на российскую нефть, по которой может осуществляться ее покупка странами Европы, а также транспортировка их судами. Однако данное направление санкций ждет продолжение в феврале этого года.

Предполагается, что страны, входящие в группу G7, утвердят различные предельные цены на две категории нефтепродуктов. Имеется в виду разделение на товары, продаваемые со скидкой, и на те, что торгуются с премией. Однако в настоящее время конкретные цифры пока не называются.

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