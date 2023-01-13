Азиатские ученые сообщили о мутации комаров

Ученые из Азии сообщили о том, что комары, живущие на территории азиатских стран, приобрели определенные мутации, позволяющие им быть устойчивыми к инсектицидам. Исследования показали, что если ранее применяемые химические средства действовали на 100% комаров, то теперь от их использования погибает только 7% насекомых.

По словам ученых, эта ситуация представляет опасность в плане роста риска большего распространения лихорадки денге, которую могут переносить комары. Исследователи планируют заниматься разработкой новых более действенных препаратов.

Rusfact.com