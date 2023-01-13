В России могут пересмотреть порядок использования маткапитала

Инициативная группа депутатов выдвинула к рассмотрению предложение о пересмотре порядка использования материнского капитала на приобретение жилья. В частности, предлагается отменить обязательное выделение долей детям, воспитывающимся в семье, которая приобретает жилье.

По словам авторов инициативы, это значительно облегчит проведение процедур с недвижимостью для родителей. При этом права детей на приобретенное жилье нарушаться не будут. Представители банковской системы со своей стороны поддержали инициативу.

Rusfact.com