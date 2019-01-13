Галкин пристыдил внука Пугачевой

13.01.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Галкин пристыдил внука ПугачевойНикита Пресняков недоволен тем, что на его концерты ходят пожилые фанаты.

Максим Галкин оставил критикующий Никиту Преснякова комментарий в его блоге в Инстаграм. Артист призвал внука Пугачевой радоваться любой аудитории, а не придираться к её возрастным характеристикам. Пресняков же уверен, что его концерты посещают пожилые люди.

Никита Пресняков опубликовал коллаж в своем аккаунте, в котором изобразил свои ожидания от своих концертов в виде молодой аудитории, а затем указал «реальность» - зал, полный пенсионеров. Певец уверен, что он интересен публике только как внук примадонны.

Максим Галкин же ему ответил прямо в комментариях. Он призвал Преснякова не думать о возрасте аудитории и радоваться её наличию вообще. Ведь зал с пустыми креслами – это куда хуже, чем внимание представителей старших возрастов.

Многие подписчики тут же выразили солидарность с Галкиным и отметили, что Пресняков не ценит своих слушателей. Некоторые пользователи отметили что коллаж не соответствует действительности – на концерты певца приходит много молодых слушателей. А кто-то подчеркнул, что «бабули тоже норм».

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