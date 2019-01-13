Названы претенденты на участие в «Евровидении-2019» от России

СМИ опубликовали имена претендентов на выступление на конкурсе "Евровидение-2019". В числе кандидатов - бывшие участники конкурса, вечные претенденты на поездку и совершенно неожиданные имена.

Шорт-лист включает 7 имен. В список попали Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, экс-участница группы "Серебро" Елена Темникова, экс-участник российских отборочных туров Александр Панайотов, репер Егор Крид, Ольга Бузова и исполнительница Manizha.

Ранее букмекеры озвучили свои варианты наиболее вероятных участников "Евровидения" от России в этом году. По мнению букмекеров, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и Ольга Бузова имеют примерно равные шансы на поездку. Их шансы составляют 14%.



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