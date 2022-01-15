Появилась новая мошенническая схема с QR-кодами

Russf Янв 15, 2022 Интересное

Россиянам рассказали о новой схеме, которую начали использовать мошенники. Суть способа заключается в том, что гражданам поступают звонки с предложением привязать QR-код к их профилю на портале Госуслуг. При этом требуется только назвать код, пришедший в смс.

Отсутствие требований о переводе денег и о предоставлении данных банковской карты притупляет внимание жертвы, поэтому использование схемы даёт результат. После получения кода из смс мошенники могут войти в личный кабинет гражданина на Госуслугах и завладеть его персональными данными.

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