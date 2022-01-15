Собянин: 15 января число зараженных коронавирусом в Москве может достигнуть почти 7 тысяч

Иван Янв 15, 2022 Общество

Прогнозируется, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом продолжится в течение следующей недели, пишет vestinew.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в столице на 15 января может достигнуть 7 тысяч.

Такое заявление было сделано во время посещения Диагностического лабораторно-исследовательского центра Минздрава Москвы, расположенного на Варшавском шоссе. Собянин подчеркнул, что по лабораторным данным среди заболевших начинает доминировать штамм Омикрон.

Прогнозируется, что стремительный рост заболеваемости коронавирусом продолжится в течение следующей недели. Мэр отметил, что есть положительная динамика – при общем росте числа зараженных количество тяжелых случаев не увеличивается.

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