Onexplayer представляет фирменную портативную консоль Onexplayer Mini

Новинка составит конкуренцию Nintendo Switch OLED, пишет vesti-news24.ru.

Сегодня, 15 января 2022 года, компания Onexplayer пополнила ассортимент своей фирменной продукции одноименной портативной консолью с суффиксом «Мини».

Новинка составит конкуренцию Nintendo Switch OLED, Steam Deck и Aya Neo Next.

В основе новинки лежит четырехъядерный процессор Intel Core i7-1195G7, работающий на частоте 2,9-5,0 ГГц. За графику отвечает интегрированный GPU на базе архитектуры Xe-LP с 96 исполнительными блоками. Приставка также предлагает порт Thunderbolt 4, который позволяет подключать внешние видеокарты.