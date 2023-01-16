Российские мужчины стали реже придерживаться принципов ЗОЖ

Russf Янв 16, 2023 Интересное

Росстат выделяет несколько принципов ЗОЖ, при соблюдении которых относит россиян к людям «с высокой приверженностью ЗОЖ». Этими принципами являются употребление овощей и фруктов каждый день, физическая активность, ограничение соли в рационе, а также отказ от курения и алкоголя.

В том случае, если человек не курит, но не соблюдает хотя бы один из оставшихся принципов, он относится к приверженцам «удовлетворительного ЗОЖ». По данным Росстата в 2022 году число российских мужчин, которые не придерживаются ЗОЖ, выросло с 40% до 55%.

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