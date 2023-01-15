Путин поручил создать механизм защиты граждан от мошенников

Russf Янв 15, 2023 Интересное

Различные схемы мошенничества, в результате которых граждане России лишаются своих денежных средств, стали очень популярны в последнее время. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил создать механизм, работа которого будет обеспечивать получение некоторой компенсации пострадавшими россиянами.

Глава государства обозначил, что доклад по этому вопросу должен быть представлен не позднее 1 июля текущего года. Ответственными за исполнение поручения назначены Эльвира Набиуллина, занимающая должность главы Центробанка, и премьер-министр России Михаил Мишустин.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2023, All Rights Reserved
.