Путин поручил создать механизм защиты граждан от мошенников

Различные схемы мошенничества, в результате которых граждане России лишаются своих денежных средств, стали очень популярны в последнее время. В связи с этим президент РФ Владимир Путин поручил создать механизм, работа которого будет обеспечивать получение некоторой компенсации пострадавшими россиянами.

Глава государства обозначил, что доклад по этому вопросу должен быть представлен не позднее 1 июля текущего года. Ответственными за исполнение поручения назначены Эльвира Набиуллина, занимающая должность главы Центробанка, и премьер-министр России Михаил Мишустин.

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