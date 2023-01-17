В большинстве регионов России в феврале будет холоднее, чем обычно

Специалист Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала о том, какая погода ожидается на территории государства в феврале. По ее словам, в Поволжье, Черноземье и южной части страны в феврале будет холоднее нормы. Также отклонение от нормы в меньшую сторону ожидается на Урале, в Хабаровском крае и Приморье, на Сахалине и в южной части Омской и Тюменской областей.

Согласно прогнозу погоды для столицы, в Москве в дневные часы столбик термометра будет опускаться до -2 — -7 градусов, ночью будет холоднее, возможны морозы до -20. Количество осадков будет небольшим.

Rusfact.com