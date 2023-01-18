Власти Казахстана изменили правила пребывания иммигрантов в стране

Russf Янв 18, 2023 Интересное

Согласно постановлению правительства Казахстана, изменились правила пребывания в государстве, действующие для иммигрантов. Сообщается, что новый регламент распространяется и на граждан стран-участниц ЕАЭС.

Новые правила предусматривают введение ограничения в 180 дней, в течение которых иммигрант может 90 дней находиться в Казахстане. Ранее этого ограничения не было, и желающие могли выехать из страны и въехать в нее снова, чтобы отсчет дней пошел заново. Постановление вступит в силу через 10 дней.

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