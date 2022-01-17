ВОЗ прокомментировала заболеваемость COVID в России

Russf Янв 17, 2022 Интересное

По словам представителей ВОЗ, в настоящее время Россия все еще находится на пике заболеваемости. Во многих регионах страны периодически отмечается снижение числа новых случаев, однако на общем фоне заболеваемости оно не значительно. Также специалисты говорят о снижении показателя летальности в случае заражения штаммом омикрон.

На данный момент уровень коллективного иммунитета в России составляет чуть более 63%, в то время как планируемый показатель равен 80%. Этой цифры смогли достичь только несколько регионов России.

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