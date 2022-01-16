Ученые исследуют выбросы метана на Марсе

С момента появления на «огненной» планете марсохода, ученые занимаются изучением планеты и возможности жизни на ней. Среди ученых существует гипотеза, что Марс раньше был потенциально обитаемым. Кроме того, учеными обнаружено высокое содержание метана. По словам специалистов, он может быть свидетельством наличия биологической жизни на планете или являться ее следом.

Для исследования появления метана ученые использовали метод обратной траектории и выяснили, что все 7 всплесков появления газа имеют один источник — кратер Гейл, где когда-то могла быть вода в жидком виде.

Rusfact.com