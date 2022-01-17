Завтракать бутербродами вредно

Russf Янв 17, 2022 Интересное

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, какой вред организму может нанести привычка завтракать бутербродами. Он отметил, что частое употребление в пищу бутербродов с маслом и сыром может быть чревато проблемами с ЖКТ.

Специалист считает, что в такого рода пище содержится много холестерина и триглицеридов, которые негативно влияют на поджелудочную железу и сердце. Причем однократное употребление большого количества бутербродов вреднее для поджелудочной, а ежедневные завтраки этим блюдом наносят больший урон сердцу.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.