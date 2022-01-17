Завтракать бутербродами вредно

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал о том, какой вред организму может нанести привычка завтракать бутербродами. Он отметил, что частое употребление в пищу бутербродов с маслом и сыром может быть чревато проблемами с ЖКТ.

Специалист считает, что в такого рода пище содержится много холестерина и триглицеридов, которые негативно влияют на поджелудочную железу и сердце. Причем однократное употребление большого количества бутербродов вреднее для поджелудочной, а ежедневные завтраки этим блюдом наносят больший урон сердцу.

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