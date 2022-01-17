Психолог Любовь Розенберг раскрыла секрет долговечности союза Пугачевой и Галкина

Иван Янв 17, 2022 Общество

Психолог шестого сезона «Пацанки» прокомментировала отношения Примадонны и Максима Галкина, пишет vpermi.ru.

Психолог шестого сезона «Пацанки» Любовь Розенберг объяснила причину долголетия брака певицы Аллы Пугачевой и ведущего Максима Галкина, сообщает «СтарХит».

Следует отметить, что отношения Примадонны с Галкиным начались еще до официального развода с Киркоровым, но к тому моменту пара уже рассталась.

Максим Галкин и Пугачева поженились в 2011 году, а уже в 2013 году у пары родились двойняшки Лиза и Гарри.

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