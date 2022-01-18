Изменился размер выплаты по беременности и родам

С начала текущего года изменились величины выплаты по беременности и родам, являющиеся минимальным и максимальным порогом. Специалисты сообщают, что теперь минимальная выплата составляет 63932,4 рубля. Размер максимальной выплаты может достигать 360164 рублей.

Кроме того, дополнительное пособие положено женщинам, которые имели осложнения при родах. Его сумма составляет от 71 до 401 тысячи рублей. Также выросло пособие, выдаваемое при рождении ребенка. За одного ребенка прибавка составляет 19369 рублей, а за двух и более детей — 24840.

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