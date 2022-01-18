Статистики подсчитали траты россиян на лекарства

Согласно подсчету трат жителей России на лекарства в прошлом году, 64 млрд рублей было потрачено на лекарства от коронавируса. Наиболее популярным препаратом оказалось противовирусное средство, которое россияне закупили на сумму более 16 млрд рублей.

На втором месте — иммуномодулятор, на покупку которого было потрачено 7,2 млрд. Кроме того, в списке покупаемых лекарств были средство для лечения коронавируса и антибиотик. Среди регионов России лидерами в покупке лекарств стали Москва и Московская область, а также Краснодарский край.

Rusfact.com