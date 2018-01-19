Алиса Фрейндлих рассказала о мучающих ее кошмарах



Легендарная актриса рассказала о своих страхах и переживаниях, которые ее мучают. В портфолио Алисы Фрейндлих множество ролей, как в кино, так и в театре. Казалось бы, актрисе не привыкать выходить на сцену и особых треволнений быть не должно. Однако, как выяснилось, ничего подобного. Знаменитая артистка призналась, что каждый раз, когда берется за новую роль, опасается, что не справиться, а перед премьерой трясется, как осиновый лист, боясь фиаско.

Кроме этого, из-за волнения ее мучает бессонница. Воображение рисует ей жуткие картины, где она себя видит со стороны: она стоит на сцене и наблюдает, как зрители покидают зал. Иногда перед премьерой актрисе все-таки удается уснуть, но в этом случае ей снится повторяющийся кошмар. В нем она сидит в гримерной, абсолютно раздетая, а ей приходят и сообщают, что сейчас ее выход. «Просыпаюсь в холодном поту», – жалуется звезда.

При этом в реальности с Алисой Фрейндлих никогда ничего подобного не происходило, пишет сайт Dni.ru cо ссылкой на издание «Теленеделя».

Психологи в таких случаях рекомендуют разобраться со своими опасениями в реальности и оценить, насколько они обоснованы и какова их вероятность произойти на самом деле. Рациональный подход поможет наладить сон, считают эксперты.



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