Карта «МИР» на Wildberries стала популярнее, чем другие

Russf Янв 19, 2022 Интересное

За 2021 год по карте «МИР» был совершен значительный объем платежей на известном маркет-плейсе Wildberries. По подсчетам аналитиков, он превысил сумму в 250 млрд рублей. Представители онлайн-площадки сообщают, что эта цифра стала рекордной.

По словам специалистов, наибольший объем покупок пришелся на предновогодний период — в декабре сумма транзакций составила 41 млрд рублей. При этом отмечается, что предновогодний сезон в этом году прошел удачнее, чем в прошлом — объем платежей увеличился в 2,8 раз по сравнению с 2020 годом.

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