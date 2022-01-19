Карта «МИР» на Wildberries стала популярнее, чем другие

За 2021 год по карте «МИР» был совершен значительный объем платежей на известном маркет-плейсе Wildberries. По подсчетам аналитиков, он превысил сумму в 250 млрд рублей. Представители онлайн-площадки сообщают, что эта цифра стала рекордной.

По словам специалистов, наибольший объем покупок пришелся на предновогодний период — в декабре сумма транзакций составила 41 млрд рублей. При этом отмечается, что предновогодний сезон в этом году прошел удачнее, чем в прошлом — объем платежей увеличился в 2,8 раз по сравнению с 2020 годом.

Rusfact.com