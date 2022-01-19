Бедные страны могут столкнуться с дефолтом

Russf Янв 19, 2022 Интересное

Как сообщает Всемирный банк, ряд стран может столкнуться с дефолтом в 2022 году. Такое развитие событий вероятно из-за большого количества долгов, приобретенных странами за период пандемии. По данным специалистов, сумма общего долга составляет 35 млрд, что на 45% превышает долг, образовавшийся в 2020 году.

Одними из наиболее уязвимых стран специалисты назвали Шри-Ланку, Гану, Сальвадор и Тунис. Ситуация для них осложняется еще и тем фактом, что страны занимали денежные средства на рынках капитала.

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