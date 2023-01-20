Глава Минфина ФРГ заявил о независимости от России

Russf Янв 20, 2023 Интересное

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил о том, что ФРГ больше не зависит от России в вопросе получения энергоносителей. Он уточнил, что зависимость от их импорта по-прежнему сохраняется, однако в настоящее время поставки энергоресурсов в Германию осуществляются из Норвегии и США.

Также Линднер отметил, что ФРГ предприняла ряд мер для обеспечения стабильности в сфере энергетики. В частности, были отложены планы по закрытию трех атомных электростанций, и вновь открылись угольные электростанции. Кроме того, были увеличены мощности для хранения импортируемого природного газа.

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