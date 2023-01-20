В России появятся новые автомобильные бренды

Автоэксперты считают, что статистика по автомобильному рынку в России покажет значительное его падение за 2022 год. Специалисты уже располагают некоторыми данными, которые подтверждают снижение продаж.

Также существует мнение, что в 2023 году на авторынке России появятся новые бренды, которые будут поставляться в наше государство по схеме параллельного импорта. По словам экспертов, это поможет «оживить» авторынок.

В настоящее время большинство новых автомобилей поставляется в Россию из Китая, также есть поставки из Казахстана и Белоруссии. Лидером среди поставок подержанных авто является Япония.

Rusfact.com