Минюст предложил поправки в Гражданский кодекс

Представители Министерства юстиции вышли с предложением о внесении поправок в Гражданский кодекс России. Речь идет о возможности изменения условий действия договора по решению суда.

Согласно инициативе, договор может считаться расторгнутым после вступления в силу соответствующего решения суда. Причем инициатива Минюста предполагает, что судебное решение может разорвать договор между сторонами задним числом. Авторы предложения считают, что такая поправка расширит возможности в сфере защиты организаций от недобросовестного исполнения обязанностей их партнерами.

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