Минюст предложил поправки в Гражданский кодекс

Russf Янв 20, 2023 Интересное

Представители Министерства юстиции вышли с предложением о внесении поправок в Гражданский кодекс России. Речь идет о возможности изменения условий действия договора по решению суда.

Согласно инициативе, договор может считаться расторгнутым после вступления в силу соответствующего решения суда. Причем инициатива Минюста предполагает, что судебное решение может разорвать договор между сторонами задним числом. Авторы предложения считают, что такая поправка расширит возможности в сфере защиты организаций от недобросовестного исполнения обязанностей их партнерами.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2023, All Rights Reserved
.