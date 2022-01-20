Российский рынок диванов анализ и развитие.

Сведены основные показатели рынка по годам, рассчитан объем и динамика рынка диванов в натуральном и стоимостном выражении. Объем продаж указывается исходя из баланса между спросом и предложением. Представлено сравнение и тенденции производства и импорта по годам. Рассчитан торговый баланс по которому удобней приобрести ортопедический диван с матрасом

Приведены синтетические показатели рынка по федеральным округам.Рассчитаны объемы и динамика производства диванов по годам. В отчете представлен подробный анализ объемов производства по федеральным округам.

Дана сегментация отрасли производства диванов по видам в натуральном выражении.Приводится информация о концентрации производства по группам предприятий (КР1, КР3, КР4, КР6, КР8, КР10, ..) и степени концентрации (низкая/умеренная/высокая).

Представлены ежемесячные цены российских производителей диванов в рублях и долларах. Ежемесячные данные позволят выявить долгосрочные тенденции, сезонность и локальные изменения на рынке.

Информация поможет выявить производителей диванов, оценить выручку игроков рынка.Установлен рейтинг оценки финансового положения производителей: отличное финансовое положение (ААА), очень хорошее (АА), хорошее (А), положительное (ВВВ), нормальное (ВВ), удовлетворительное (В), неудовлетворительное ( ССС), посредственно (СС), очень плохо (С), критично (D).

Список производителей приведен для ознакомления, некоторые производители могут отсутствовать. По вашему желанию мы можем добавить интересующие вас компании в отчет.