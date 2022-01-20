В конце 2021 года россияне заинтересовались садоводством

Russf Янв 20, 2022 Интересное

Итоги четвертого квартала прошедшего года показали, что в последние месяцы интерес россиян к домашнему садоводству значительно вырос. Российские продавцы отмечают повышение спроса на товары для садоводства и удобрения. Кроме того, спрос увеличился и на товары, предназначенные для ухода за растениями.

Специалисты считают, что повышение интереса россиян к этой отрасли хозяйства может быть вызвано двумя причинами. По их мнению, часть россиян таким образом рассчитывает сэкономить средства на покупке продуктов. Другая часть садоводов пришла в эту отрасль в поисках нового хобби.

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