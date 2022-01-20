В Британии зафиксирован рост числа повторно заболевших COVID

Британский офис национальной статистики опубликовал данные по количеству повторно заболевших коронавирусом граждан. Согласно приведенной статистике, в январе текущего года повторно заболевают около 20 человек на 100000 населения.

Для сравнения специалисты приводят данные за второе полугодие 2021 года. Тогда это показатель был значительно ниже и составлял 12 человек на 100000. По мнению экспертов, увеличение количества повторно заболевших связано с тем, что на данный момент господствующим штаммом является омикрон.

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